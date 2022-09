Lazio Under 18: tre calciatori convocati dalla Nazionale Italiana di categoria

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il buon momento della Lazio Under 18 si riflette nelle convocazioni in Nazionale di tre calciatori. Infatti il commissario tecnico Daniele Franceschini, attualmente alla guida dell'Italia Under 18 ha deciso di chiamare per la doppia sfida contro la Serbia in programma a L'Aquila (21 e 24 settembre 2022) il portiere Federico Magro che è stato inserito da Sarri nella lista dell'Europa League, il difensore Alessandro Milani e il centrocampista Antonio Troise. Insomma una gran bella soddisfazione che testimonia come la società stia lavorando bene con i giovani.