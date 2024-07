Lazio, va avanti la vendita degli abbonamenti: il dato aggiornato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Quota 23.000 è nel mirino. Prosegue la campagna abbonamenti della Lazio 'One Faith, One Passion' e il dato ha raggiunto quota 22.700. Esaurite Curva Nord e Tribuna Tevere Parterre Laterale, il ritmo è sceso rispetto ai primi giorni di vendita libera anche se il dato rimane il secondo migliore degli ultimi dieci anni. Questa fase si chiuderà alle 19 del 10 agosto, con possibilità come in tutte le stagioni di riaperture successive.