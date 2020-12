Lazio - Verona, Magnani: "Immobile? È un grande campione, uno stimolo giocarci contro"

Sta per cominciare Lazio - Hellas Verona, sfida valida per l’11ª giornata di Serie A. A pochi minuti dall’inizio dell’incontro Magnani, difensore gialloblù, è intervenuto ai microfoni di Dazn. "Immobile è un grande campione, bisogna avere massimo rispetto dei propri avversari. È un grande stimolo giocare contro un giocatore così che va rispettato e studiato in maniera minuziosa"