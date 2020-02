Lazio - Verona, Pessina al break: "Abbiamo perso un po' le misure, dobbiamo risistemarci"

Primo tempo senza reti all’Olimpico. Tra Lazio ed Hellas Verona tanta intensità e una grande occasione per parte, prima del clamoroso palo finale colpito da Luis Alberto. Nella ripresa servirà un gol ai biancocelesti per raggiungere il secondo posto. All’intervallo, ai microfoni di DAZN, queste le parole del gialloblù Matteo Pessina: “Abbiamo perso un po’ le misure. Ora avremo tempo di rimettere a posto le idee e vedere come andarli a prendere. Speriamo di riuscirci come all’inizio quando stavamo riuscendo a metterli in difficoltà. Non sarà facile tenere il ritmo perché abbiamo giocato tre giorni fa. Dobbiamo giocare più veloci, verticalizzare e trovare i pochi buchi che ci lasciano”.