Lazio, Vieri: "Il calcio a 7 mi fa schifo, ho anche fatto a pugni con un amico"

"Il calcio a 7 mi fa schifo". Parola dell'ex Lazio, Christian Vieri. Che, in diretta Instagram con Nicola Ventola, ha risposto così alla domanda dell'amico ed ex compagno di squadra sul perché non giocasse con loro nelle classiche partitelle fra amici: "I campi fanno schifo, e poi se gioco il giorno dopo mi fanno male tendini, caviglie, ginocchia e schiena. Una volta ho fatto a cazzotti con uno con cui giocavo da dieci anni e da allora ho detto basta. Gioco a paddle con Amoruso, Iuliano, Albertini, e altri. Brucio, riesco a giocare abbastanza bene, mi diverto ed è perfetto".