Lazio, Vlahovic non convocato? Immobile è di nuovo capocannoniere

Ciro Immobile capocannoniere della Serie A per la quarta volta in carriera, ormai ci sono pochi dubbi. Infatti secondo quanto riportato da Sky lo juventino Vlahovic non sarebbe stato convocato per il match di Firenze. Mister Allegri avrebbe deciso così visto che il serbo è diffidato e in caso di ammonizione rischierebbe di saltare la prima partita del prossimo campionato. D'altronde quella del Franchi invece per Vecchia Signora è una partita senza alcun valore visto il quarto posto in classifica già consolidato.

IMMOBILE RE DEI BOMBER – L’attaccante di Torre Annunziata è quota 27 e si augura di poter migliorare ancora il suo score nel match con il Verona anche per avvicinare i 200 gol in Serie A. Attualmente è a 182 alle spalle di Batistuta a 183. Vlahovic con il centro contro la Lazio si è portato a 24 e potenzialmente avrebbe ancora potuto tentare l’aggancio, seppur non semplice. Così non sarà visto che non scenderà in campo contro i suoi ex compagni. Tornando a Ciro in precedenza aveva vinto la classifica dei marcatori nel 2013/2014 con la maglia del Torino quando mise a segno 22 reti, nel 2018/2019 con la Lazio (29 sigilli a pari merito con Icardi) e nel 2019/2020, l’anno dei 36 gol. Uno score che gli è valso anche la vittoria della Scarpa d’oro. La quarta affermazione è un altro tassello storico per il centravanti della Lazio. Nessun italiano ci era mai riuscito finora. L'unico ad averla vinta per cinque volte è stato Nordahl.