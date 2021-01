Lazio, Wilson: "Ben venga Lulic, ma va fatto qualcosa in difesa. Pereira? Lo capisco, ma..."

Torna stasera in televisione Pino Wilson, come sempre con Football Crazy su GoldTv insieme a Elisa Di Iorio. Lo storico capitano della Lazio del '74 è intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, per commentare l'attuale momento della squadra di Inzaghi dopo la vittoria con la Fiorentina: "Quello che contava era portare a casa i tre punti visto che in altre occasioni pur giocando meglio non sono arrivati. Il malato è convalescente, mi auguro che questa sia una svolta per il prosieguo della stagione. Non è facile ricomporsi dopo aver perso punti contro squadre non al nostro livello, che ci hanno fatto rallentare nella corsa al quarto posto. Il Parma ha cambiato allenatore e quando questo succede i giocatori hanno sempre la motivazione data dal volersi mettere in mostra, però se in questo momento tra noi e loro c'è una differenza in classifica così ampia un motivo c'è. Dobbiamo prendere per forza i tre punti, non ci possiamo permettere il lusso di perderne altri per strada. La Champions ci ha distratti e ora facciamo fatica a rientrare in ottica campionato, ma contro il Parma non può esserci altra soluzione che la vittoria".

MERCATO - "Lulic dà un apporto che va al di là della prestazione, per agonismo e appartenenza. Più che agli esterni io però penso che i 25 gol che abbiamo preso finora sono una marea: ben venga il rientro di Lulic di cui conosciamo bene le doti, ma non è solo quel reparto lì che va rimescolato. Quelli forti a gennaio non li trovi, è difficile, però qualche giocatore che non sfugge agli addetti ai lavori ci sarà e io un sacrificio lo farei proprio per la difesa. La dirigenza si è adagiata un po' perché a livello numerico nel reparto abbiamo tanti giocatori, il problema è che quest'anno nessuno convince appieno: lo stesso Acerbi non è quello dell'anno scorso. Vedo mancanza di concentrazione, altrimenti certi errori che vediamo una squadra che lotta per andare in Champions non li farebbe mai".

PEREIRA - "L'allenatore come fa sbaglia. C'è sempre qualcuno che esce dal campo o dallo stadio con il malcontento ma è normale, l'allenatore non può mettere venti giocatori in campo e le sue scelte sono dettate da ciò che ritiene più giusto: sia sbagliato o meno è un altro discorso, ma vanno fatte delle scelte. Capisco Pereira e penso quindi che sia uno attaccato, che vuole giocare, ma deve capire che queste decisioni vanno rispettate. Il malcontento non può ripercuotersi sull'andamento generale della squadra".