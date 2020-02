Lazio, Wilson: "Champions League in tasca, si può fare il salto di qualità"

La Lazio affronterà il Genoa domenica. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Pino Wilson: "Andare avanti in Europa League sarebbe stato deleterio perchè l'organico per affrontare tre competizioni non c'è. Ora hai una posizione di privilegio in classifica, sei già in Champions League e il prossimo anno puoi fare il salto di qualità. Ai romanisti dico "non succede, ma se succede...". Avendo da preparare una sola partita puoi gestirti meglio. Genoa? Avrà pressione perchè è in zone pericolose della classifica".