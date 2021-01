Lazio, Wilson: "Musacchio acquisto già pronto, giusto prenderlo"

Torna stasera in televisione Pino Wilson, come sempre con Football Crazy su GoldTv insieme a Elisa Di Iorio. Lo storico capitano della Lazio del '74 è intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, per commentare l'attuale momento della squadra di Inzaghi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta: "Non è uno scivolone perché potevamo sicuramente passare il turno visto il risultato e l'uomo in più, purtroppo abbiamo sbagliato con una sola persona e l'abbiamo pagato caro. Hoedt ha chiesto anche scusa ma due suoi errori clamorosi ci hanno fatto soccombere, peccato perché c'erano tutti i presupposti: anche senza i titolarissimi eravamo andati sul 2-1, segno che c'era la possibilità di portarla a casa. La cosa brutta è proprio che non abbiamo sfruttato le occasioni e siamo usciti senza neanche passare per i supplementari. Ora abbiamo l'occasione per una rivincita, ovviamente giocheremo dall'inizio con i nostri campioni e cercheremo di ottenere un risultato diverso. Entrambe le partite sarebbero state importanti: sappiamo quanto teniamo alla Coppa Italia, ma dall'altra parte c'è anche una Champions da centrare e nelle ultime partite abbiamo recuperato tanti punti. Questa è un'occasione per mangiarne altri ad un'antagonista che insieme a noi gioca il miglior calcio".

MUSACCHIO - "Un'ottima aggiunta, non è uno che si deve ambientare o non sa parlare italiano. Musacchio è già nel campionato italiano e lo conosce bene, hanno fatto bene a prendere un giocatore che bisogna aspettare ma che è già pronto. Ha avuto un brutto infortunio ed è stato lontano dal campo ma le visite mediche sono state positive, sarà utile in questo periodo senza Luiz Felipe".