Lazio Women, Catini: “Mi confronto con Sarri e rubo con gli occhi. Lui è..."

Ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la prossima sfida della Lazio Women contro il Brescia, è intervenuto Massimiliano Catini. Ma non solo, l’allenatore poi si è soffermato anche sulla gara disputata con la Ternana facendo anche un punto sulla squadra. Queste le sue parole: “Una buona prestazione, sicuramente dai due volti perché abbiamo pagato l’esordio con tante ragazze nuove. Abbiamo visto una buona pressione della Ternana nel primo tempo, poi un palleggio importante da parte nostra nel secondo tempo che deve assolutamente diventare una costante. Ci darà morale, fiducia e soprattutto gamba. È stata una partita impegnativa dal punto di vista agonistico su un campo difficile. La ternana ha aggressività, ha una pressione alta e forte oltre ad avere un’ottima organizzazione. Sarà dura per tutti andare li sul campo e portare un risultato positivo”

SQUADRA - “Diciamo che noi da quello che vediamo durante la settimana possiamo dire che abbiamo ampi margini di crescita. Stiamo a buon punto perché quattro nazionali si sono aggregate giovedì dopo un assenza di dieci giorni. Abbiamo margini per crescere, testa bassa e lavoro sul campo. Formazione? Siamo ancora in rodaggio, stiamo smaltendo i carichi di lavoro fatti. Per quanto riguarda l’11 da mandare in campo, in settimana si studia in base alla partita che dovremo fare. Quest’anno la società ha lavorato bene e ci ha messo a disposizione una rosa con caratteristiche che permettono di poter mandare in campo formazioni diverse. Non escludo cambi per domenica”

SERIE B - “Abbiamo mantenuto la stessa impostazione, aggiornandoci e studiando nuove tecniche per la preparazione e le esercitazioni con tutte le ragazze. È un campionato affascinante, ci sentiamo spesso con gli allenatori delle altre e abbiamo tutti questa idea. È importantissimo e difficilissimo, affascinante perché ogni domenica ti ritrovi davanti squadre blasonate e forti. Siamo veramente entusiasti di questo campionato e faremo di tutto affinché riusciamo ad essere protagonisti. Calendario? Ho imparato che non c’è solo bianco e nero ma anche il grigio, per quanto sia vero che vanno affrontate tutte e quando si ha uno stato di forma buona arrivare a fare gli scontri diretti è un vantaggio in più. Bisogna avere un pizzico di fortuna, affrontare un inizio di campionato di media intensità con squadre che possono sulla carta essere abbordabili è sicuramente meglio. La differenza la fa poi come si arriva agli scontri diretti”

RETROCESSIONE - “È stata una grandissima esperienza per tutti, hanno capito che il calcio femminile è in continua evoluzione e bisogna adeguarsi. Grandissima esperienza di cui noi dovremmo fare tesoro nonostante la retrocessione. Io credo che l’equilibrio sia fondamentale, avere un attacco che ti permette di partire 1 a 0 è fondamentale ma se poi non abbiamo la capacità di difenderlo è più difficile. Abbiamo intenzione di migliorarci abbassando il numero dei gol subito, sarà difficile aumentare quello dei gol fatti ma cercheremo di migliorarci. Le difese poi fanno la differenza. Abbiamo notato grandi motivazioni negli occhi delle ragazze confermate e grande entusiasmo in quelle che sono arrivate. Mi sento di dire che c’è entusiasmo e volontà di mangiarsi il campo positiva, non c’è stato un intervento per placare l’euforia. L’esperienza dello scorso anno sarà l’arma in più”

BRESCIA - “Lo scorso anno contro il Brescia abbiamo incontrato non poche difficoltà, potevamo pagare in termini di delusione e paura il risultato e invece poi la squadra ha reagito molto bene nonostante siamo andate sotto. Le ragazze sono state brave a mantenere la calma, il giusto ritmo e agguantare il risultato che ci ha portato entusiasmo. Non è facile. Ha un po’ sorpreso tutti il cambio, inaspettato che porterà energia. Continuo a pensare che il Brescia, insieme a noi e altre squadre, farà di tutto per salire nella massima serie. È una squadra solida e organizzata, partono avvantaggiate rispetto a noi. Il risultato di coppa fa pensare e parlare, ma quello che vedremo noi domenica sarà un altro Brescia”

SARRI - “Abbiamo avuto la fortuna di essere finalmente un po' più vicini e soprattutto di rubare con gli occhi dal suo lavoro, sul campo è davvero il numero uno. Lui e il suo staff curano tutti i particolari e le prestazioni della sua squadra oggi lo dimostrano. Un po' rubando con gli occhi un po' confrontandoci con lui e a volte anche con i suoi collaboratori in maniera molto discreta, per noi può essere solo che un valore aggiunto"