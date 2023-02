Lazio Women, che cuore! Brescia espugnata in rimonta 3-4

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women non muore mai. Il periodo non è dei migliori per le biancocelesti, ma nonostante tutto stringono i denti e a Brescia strappano tre punti fondamentali per il campionato. Catini e le sue ragazze hanno fatto visita all'ex Seleman in Lombardia. Le padrone di casa sono partite in quarta e al 15' del primo tempo stavano già avanti per 2-0: i gol sono stati realizzati da Pasquali al 5' e da Hjohlman all'11'. Primo frazione di gioco brutta per le prime della classe che negli spogliatoi hanno riordinato le idee e preso una strigliata dal proprio allenatore. Nella ripresa si è notato il cambio di passo. Al 61' il primo sigillo in biancoceleste per Moraca ha accorciato le distanze, poi tre minuti dopo Toniolo ha insaccato la palla del 2-2. Il Brescia non ha mollato e al 73' si è riportato in avanti con Fracas. Chiunque avrebbe mollato. Non la Lazio. Sono bastati due minuti per il nuovo pareggio, siglato da Kakampouki. All'81' la svolta: Merli espulsa, padrone di casa in 10 e immediato gol di Pittaccio. 3-4. La Lazio vola così a 38 punti, mantenendo la vetta. Le altre sono sempre con il fiato sul collo. Nella prossima giornata sarà il turno del Tavagnacco Femminile.

IL TABELLINO

Serie B femminile | 1ª giornata di ritorno

Domenica 5 febbraio 2023, ore 14:30

Centro Sportivo Mario Rigamonti

BRESCIA FEMMINILE - LAZIO WOMEN 3-4

Marcatrici: 6’ Pasquali (B), 12' Hjohlman (B), 57' Moraca (L), 62’ Toniolo (L), 73’ Fracas (B), 75’ Kakampouki (L), 81’ Pittaccio (L).

BRESCIA: Lugli, Ripamonti, Galbiati, Perin, Fracaros (47’ st Farina), Ghisi, Merli Cristina, Magri, Hjohlman, Brayda (43’ st Lonati), Pasquali (25’ st Fracas). A disp.: Ferrari, Viscardi, Barcella, Bortolin, Bianchi, Pedrini. All.: Asciraf Seleman

LAZIO: Guidi, Eriksen, Kakampouki, Chatzinikolaou, Palombi (1’ st Moraca), Fuhlendorff, Castiello, Toniolo, Colombo, Varriale (45’ pt Giuliano), Condon (1’ st Pittaccio). A disp.: Natalucci, Groft, Falloni, Jansen, Vecchione, Proietti. All.: Massimiliano Catini

Arbitro: Gianluca Martino

Assistenti: Marco Munitello - Stefan Nikolic

NOTE. Ammonite: Ghisi, Condon, Brayda, Pasquali, Merli Cristina, Moraca, Hjohlman, Castiello. Al 35’ st espulsa Merli Cristina per doppia ammonizione. Recupero pt 1’, st 3’.