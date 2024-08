Lazio Women, derby a Formello. E sugli spalti c'è un tifoso d'eccezione

Fonte: Martina Barnabei - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Al 'Fersini' di Formello è in programma il derby femminile tra Lazio e Roma. Si tratta del primo appuntamento della stagione per le biancocelesti, reduci dalla promozione in Serie A. Tra i tanti tifosi presenti sugli spalti per seguire il match ce n'è anche uno d'eccezione. Si tratta di Loum Tchaouna che, in attesa della 'sua' sfida di domani contro il Milan, si sta godendo la prima stracittadina della stagione.

TORNA ALLA HOMEPAGE