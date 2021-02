Lazio Women, Emma Guidi: "Pareggio immeritato. Classifica? Ora non è veritiera"

Una vera e propria beffa quella subita ieri dalla Lazio Women che era ad un passo dalla vittoria contro il Cittadella che invece è riuscito a pareggiare all'ultimo minuto. Il portiere biancoceleste Emma Guidi ha analizzato il match ai microfoni di Lazio Style Radio: "Si sono create dinamiche che ci hanno penalizzato anche nelle gare precedenti. Il pareggio fa male e non ha dato quella svolta al nostro umore che aveva portato l’arrivo di Carolina Morace nell’ultima settimana. In questa settimana abbiamo rimesso le basi per costruire il campionato e per raggiungere l’obiettivo di tornare in Serie A. Siamo partite con molto coraggio, nonostante l’amarezza per alcuni risultati precedenti. È stato un nuovo inizio e penso che anche la nostra coach ci ha fatto vivere tutto questo con molta serenità. Pareggio sicuramente immeritato".

CLASSIFICA - "In questo campionato nessuna gara è scontata e tutte le partite vanno giocate. Vince non solo la squadra più forte ma anche quella che sa interpretare meglio la partita. I tanti pareggi ci fanno pensare a cosa migliorare per portare a casa quei due punti in più che ci mancano e che ci fanno esprimere al meglio il nostro gioco. La coach ci starà sicuramente lavorando e cercheremo tutti di metterci in discussione. Classifica? La guardiamo ma non con troppa attenzione, in questo momento non è veritiera".

