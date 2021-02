Lazio Women, un solo punto alla prima della Morace: contro il Cittadella finisce 1-1

La cura Morace ancora non fa effetto alla Lazio Women, com'era pronosticabile d'altronde. L'allenatrice ha avuto una sola settimana per conoscere la squadra e prepararla al meglio per la sfida con il Cittadella, andata in scena oggi in casa della squadra veneta. Le biancocelesti sono scese in campo con lo stesso schema di gioco utilizzato finora, con la bomber Martin pronta a trascinare la squadra. La partita si è sbloccata nel secondo tempo, quando la giocatrice spagnola ha portato avanti le capitoline al 79'. I soliti problemi difensivi sono venuti a galla e nei minuti di recupero, al 93', Casarotto ha segnato il gol del pareggio. Tanto è il lavoro da fare, ma questo non spaventa la Morace che ha ancora dalla sua il calendario per migliorare la classifica. Il primo posto è distante, ma ci sono 2 gare da recuperare che potrebbero accorciare notevolmente il divario con il Pomigliano.