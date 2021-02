Lazio, Muriqi festeggia su Instagram la vittoria con il Cagliari - FT

Le prestazioni di Muriqi continuano a crescere, facendolo diventare importante per Inzaghi a gara in corsa. Ieri l'allenatore ha concesso all'attaccante gli ultimi 15 minuti e lui ha saputo sfruttarli con una prestazione importante, soprattutto per come ha utilizzato il fisico nella difesa del pallone e del risultato. Oggi il Pirata ha festeggiato i tre punti guadagnati con una Instagram Story, pubblicando una foto con Immobile e Akpa Akpro. Il kosovaro verrà impiegato contro l'Inter? La condizione non ottimale di Caicedo potrebbe favorire il suo inserimento e la sua stazza potrebbe essere un'arma in più per Inzaghi. Gli allenamenti della settimana saranno decisivi.