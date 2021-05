Lazio Women, festa grande a Formello: presenti Lotito e Bianchessi - FOTO

La Lazio Women festeggia il primo posto in Serie B e la promozione nel massimo campionato. Con la vittoria conquistata oggi contro il Tavagnacco per 2-1 le ragazze di Carolina Morace si sono assicurate la vetta della classifica da aggiungere all'obiettivo Serie A acquisito ormai da due giornate. Proprio l'avvento della coach è stato uno dei fattori determinanti per la cavalcata delle biancocelesti che dopo la delusione dello scorso anno causata dall'algoritmo si sono prese una bella rivincita. Fondamentale l'operato della società e del direttore Mauro Bianchessi, provvidenziale al fine del raggiungimento di questo obiettivo. Oltre agli ottimi risultati nel settore giovanile, Bianchessi è stato fondamentale per la promozione della Lazio Women. Scelte e intuizioni di mercato, programmazione e crescita continua fanno delle biancocelesti una delle società più in crescita del calcio femminile. La squadra ha festeggiato a Formello, come mostrato sul profilo Instagram ufficiale della società, tra balli e torta posando anche per la foto di gruppo. Di seguito le foto.