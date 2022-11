Lazio Women, K.O. in amichevole con l'Italia U19: al 'Giulio Onesti' finisce 2-1

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Primo K.O. stagionale per la Lazio Women. Le ragazze di Catini hanno perso 2-1 contro l'Italia U19 sul campo del Centro Sportivo Giulio Onesti. La partita è stata organizzata con lo scopo di mantenere la tenuta atletica delle biancocelesti e non far calare la concentrazione nel gruppo nonostante la sosta per la nazionale. Le Azzurrine hanno avuto la meglio, nonostante comunque le biancocelesti abbiano fatto una buona prestazione. A sbloccare la gara Pavan al 34' che poi ha raddoppiato, facendo doppietta personale, allo scadere del primo tempo. La reazione della Lazio c'è stata e si è concretizzata al 62' con la rete di Pittaccio. Ora bisogna ricaricare le batterie, capire cosa non sia andato per essere pronte per la sfida importante di domenica prossima contro l'Andria Trani: c'è il primo posto da difendere.

IL TABELLINO

ITALIA U19 - LAZIO WOMEN 2-1

Marcatrici: 34’, 45’ Pavan (I), 62’ Pittaccio (L)

ITALIA U19: Bartalini (46’ Capecchi)(68’ Gilardi), Zanini (62’ Zappettini), Sorelli (62’ Cesarini), Passeri (77’ C. Zannini), Bertucci (46’ Arrigoni) (87’ Penna), (77’ Pezzi) Schatzer, Ferrara (46’ Bianchi), Petrana (77’ S. Zannini), Pavan (77’ Trevisan), Pfattner (87’ Testa), Moretti (46’ Nava).

All.: Mazzantini

LAZIO: Natalucci (46’ Martinoli), Eriksen (77’ Carosi), Palombi (46’ Fuhlendorff), Groff, Castiello (83’ Vecchione), Toniolo, Falloni (58’ Khellas), Colombo (58’ Vivirito), Pittaccio, Jansen (46’ Visentin), Proietti (72’ Musolino). A disp.: Guidi, De Angelis.

All.: Catini