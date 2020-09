Lazio Women, la prima al Fersini finisce in pareggio

Non basta Gambarotta alla Lazio Women, per ripetere la gioia dei tre punti come settimana scorsa. La prima partita giocata in casa, al 'Mirko Fersini' di Formello, è finita in parità contro il Cittadella. Le biancocelesti sono subito passate in vantaggio grazie alla rete siglata dalla numero 27 al 28'. Il pareggio delle venete è arrivato al 79' con Fracas. Comunque buon inizio stagionale per le ragazze di Seleman che con una vittoria ed un pareggio sono a quota 4 punti in classifica, insieme proprio alle avversarie di oggi. Settimana prossima le laziali giocheranno a Brescia per la prima uscita stagionale in Coppa Italia.