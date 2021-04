Lazio Women, "manita" al Chievo Verona: le biancocelesti vincono 5-0 al Fersini

La Lazio Women continua a volare alto. Le ragazze di Carolina Morace, dopo la vittoria contro il Perugia, confermano il secondo posto con i tre punti conquistati in modo schiacciante contro il Chievo Verona Women al Fersini. Le biancocelesti hanno vinto 5-0 dimostrando il grande valore tecnico della squadra che merita la Serie A. In rete la bomber Martin, tripletta per lei oggi (1', 20' e 68'), Cuschieri (44') e Luijks (58'). La Lazio con questa "manita" rimane saldamente al secondo posto a 38 punti, quattro in meno rispetto al Pomigliano capolista. Mancano ancora cinque gare prima della fine del campionato: l'imperativo resta quello di non mollare per rarriungere la promozione tanto ambita.

ESULTANZA SOCIAL - Adriana Martin, attraverso una Instagram Story, ha esultato per la tripletta realizzata ringraziando la squadra: "Grazie a tutte le mie compagne e allo staff tecnico. Senza voi non sarebbe stato possibile. Continuiamo così!!". Poi ha postato sul suo profilo le foto con le compagne scrivendo: "Vittoria importante, +3 e tre gol. Grande squadra, buona domenica a tutti".