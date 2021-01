Lazio Women, Martin non basta: con il Pontedera finisce 1-1

La Lazio Women continua a non perdere rimanendo imbattuta in campionato, ma contro il Pontedera non riesce nemmeno a vincere e rimane bloccata al terzo posto in classifica, condiviso con il Cesena a 21 punti. Ieri al "Fersini" è andata in scena la 14^ giornata e le biancocelesti di Seleman hanno ospitato le toscane che galleggiano in zona retrocessione. I gol sono arrivati tutti nel primo tempo: al 13' Martin ha sbloccato il risultato, portando le biancocelesti avanti e confermandosi bomber indiscussa della competizione. 2 minuti dopo Gavagni ha pareggiato i conti. I prossimi impegni saranno decisivi per il futuro delle capitoline.