Lazio Women, niente riposo questo fine settimana: programmato il recupero con il Ravenna

Era previsto un turno di riposo per le ragazze della Lazio Women questo fine settimana, ma così non sarà. La squadra di Seleman infatti scenderà in campo domenica 31 gennaio alle ore 14:30 per recuperare la gara contro il Ravenna, inizialmente in programma lo scorso 6 dicembre. Questo il comunicato: "Ravenna-Lazio Women, gara del campionato di Serie B femminile, originariamente in programma per domenica 6 dicembre 2020, verrà recuperata domenica 31 gennaio alle ore 14:30".