Lazio Women, pareggio a reti bianche nell'amichevole contro il Napoli

Domenica 29 agosto la Lazio Women di Carolina Morace inizierà ufficialmente il campionato di Serie A nella sfida in programma contro la Sampdoria. Nel pomeriggio di oggi le biancocelesti hanno sfidato in amichevole il Napoli Calcio Femminile, squadra che la Lazio incontrerà il 6/7 novembre. Match terminato a reti bianche ma comunque un buon test per mettere minuti nelle gambe in vista dell'esordio.

Di seguito gli undici scelti:

NAPOLI: Chiavaro, Popadinova, Erzen, Colombo, Goldoni, Acuti, Kuenrath, Abrahamsson, Corrado, Imprezzabile, Capitanelli .

A disp.: Aguirre, Blanco, Chatzinikolau, Severini, Awona, Porcarelli, De Biase, Toniolo, Penna.

All.: Alessandro Pistolesi

LAZIO: Ohrstrom, Gambarotta, Heroum, Thomsen, Savini, Mastrantonio, Di Giammarino, Castiello, Andersen, Pittaccio, Visentin.

A disp.: Natalucci, Santoro, Mattei, Berarducci, Fordos, Glaser, Cuschieri, Falloni.

All.: Carolina Morace

