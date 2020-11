Lazio Women, Seleman: "Stiamo lavorando bene. Le vittorie arriveranno"

Ai microfoni di Lazio Style Radio, l'allenatore della Lazio Women, Ashraf Seleman, ha commentato così il momento delle sue ragazze: “Ci è mancata la giusta concentrazione che ci avrebbe permesso di fare meglio. Stiamo lavorando bene, ma dobbiamo imparare a chiudere le partite prima senza rischiare. Dopo due pareggi il pessimismo poteva incidere, ma questa piccola sosta ci darà lo slancio per il prossimo match difficile con il Pomigliano: sia noi che loro siamo squadre imbattute. Loro sfrutteranno il contropiede limitandoci in attacco, ma sono sicuro che faremo una gara vera per vincere. Giochiamo in casa e motivazioni sono altissime: le ragazze lo sanno ".

Morte Gigi Proietti, il messaggio di cordoglio della Lazio

Zenit - Lazio, scelto l'arbitro del match: nessun precedente con i biancocelesti

TORNA ALLA HOME PAGE