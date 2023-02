Lazio Women - Tavagnacco Femminile, dove vedere il match in tv e in streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Sudata, sofferta, voluta. L'ultima vittoria della Lazio Women, in rimonta a Brescia contro l'ex Seleman, ha dato dimostrazione di quanto le biancocelesti vogliano tornare in Serie A. Nel weekend ci sarà una nuova battaglia che potrebbe avvicinare le capitoline all'obiettivo stagionale. Domenica 12 febbraio al 'Fersini' di Formello arriverà il Tavagnacco Femminile. Appuntamento per le 14:30. I tifosi potranno seguire il big match dagli spalti (il centro sportivo è tornato a porte aperte) oppure in tv e in streaming, su Eleven Sport.