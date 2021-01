Lazio Women, turno di riposo per le ragazze di Seleman: ecco quando torneranno in campo

Dopo il pareggio ottenuto contro il Pontedera, la Lazio Women avrà ora un turno di riposo questa settimana in campionato. Le ragazze di Seleman torneranno dunque in campo direttamente domenica 7 febbraio nel match contro il Cittadella per migliorare la loro classifica: terzo posto a -5 dalla vetta con 3 partite comunque da recuperare (1 in meno rispetto al Pomigliano capolista).