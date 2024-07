Lazio Women, Visentin: "Serie A e Nazionale, questi gli obiettivi"

Intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel dal ritiro di Torgiano Noemi Visentin ha espresso le sue sensazioni in vista della prossima stagione in cui le biancocelesti giocheranno in Serie A: "La squadra sta lavorando bene anche se il mister ci chiede tanto. Anche le nuove arrivate si stanno ambientando e sono sicura che riusciremo a fare bene. Lavoriamo ogni giorno sulla mentalità, il fisico viene dopo. Siamo pronte ad affrontare questo campionato, ci metteremo tutte le energie e il cuore che abbiamo. Obiettivo? Fare bene, aiutare la squadra partita dopo partita e vincere. Il mio sogno? Rimanere in Serie A, poi magari conquistare la maglia della Nazionale. Doppia cifra? Più gol vengono meglio è, danno fiducia. Moraca? L’esultanza non l’abbiamo preparata ma Giusy è stupenda, ci divertiamo molto”.