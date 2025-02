Lazio, Zoff: "Arnautovic? Tiro imparabile. Il Var? Ho parlato con Rocchi e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Partendo dalla conclusione imparabile di Arnautovic, passando per la gestione del Var, fino ad arrivare all'alternanza tra Provedel e Mandas l'ex portiere azzurro e allenatore biancoceleste Dino Zoff è intervenuto ai microfoni di Radiosei, facendo il punto sugli ultimi episodi più discussi in casa laziale:

"Cosa avrei fatto se avessi preso il gol di Mandas a San Siro? Il fatto è che ora si protesta per tutto, quindi spesso le proteste risultano inutili. Il tiro di Arnautovic non si poteva parare. Soprattutto i tiri al volo sono difficile da respingere. Il Var? Io ne avevo parlato con Gianluca Rocchi, incontrato in un evento a Vallelunga, prevedendo lo stato attuale. Si fischiano falli che tali non sono, si danno troppo rigorini. Il Var deve intervenire su fatti oggettivi come fuorigioco o palla dentro o fuori. Avevo previsto. Il calcio è uno sport dinamico, non statico. Alternanza Mandas Provedel? Non credo sia un problema, è una scelta che non reputo sbagliata".