Lazio, Zoff rasserena gli animi: "Derby perso? Solo una giornata negativa"

Fonte: Lapresse

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

"La Lazio ha avuto semplicemente una partita no, succede". La voce pacata e autoritaria di Dino Zoff cerca di riportare serenità a Formello. Niente melodrammi, anche se si è perso un derby per 3-0. Il campione del Mondo a Spagna '82 ha parlato ai microfoni di Lapresse della partita di ieri sera, in cui i biancocelesti hanno avuto un blackout mentale lasciando spazio ai cugini romanisti: "Non credo che si sia niente di particolare. E' una squadra a cui il derby è pesato particolarmente, la davano tutta per vincitrice e questo pesa di più. Ha creato aspettative che si sono trasformate in tensione e non ha reagito come al solito. Certo c'è stato il gol subito al primo minuto ma si gioca 90 minuti. Le problematiche ci sono sempre".

GIORNATA NO - "Bisogna lavorare sulla tenuta mentale? No, è stata solo una giornata negativa. La squadra è sempre la stessa di questi ultimi anni non vedo grosse novità. La Lazio ha sempre fatto delle ottime partite in questi ultimi anni. Rinnovare la squadra? No, non credo che sia questo il problema".