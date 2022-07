Le Nazionali al top nella Uefa Nations League

Le prime quattro partite del torneo Uefa Nations League hanno iniziato già a delineare la griglia delle migliori squadre che approderanno alle semifinali o verranno promosse nella League A, la più prestigiosa, dove si ha un accesso diretto ai play off finali per vincere la coppa.

Le favorite sono Olanda, Spagna e Germania, anche se non sono mancate sorprese e colpi di scena. Ecco quali sono le Nazionali al top che hanno stupito o confermato le quote dei bookmakers.

La Danimarca vola nel Gruppo A

Basta dare un’occhiata a Betfair scommesse live per comprendere l’impresa della Danimarca che ha chiuso le prime 4 gare al primo posto, lasciando dietro Croazia, Austria e Francia. I Danesi hanno già messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali.

La Spagna domina il Gruppo 2

Per quanto riguarda le quote delle scommesse calcio, la Spagna è la seconda favorita dopo l’Olanda e infatti sta dominando un girone di ferro dove il Portogallo rimane al secondo posto, almeno per ora. Gli Iberici devono vendicare la finale persa l’anno scorso contro la Francia.

Colpaccio dell’Ungheria che spazza via Inghilterra, Italia e Germania

Questo è il girone più difficile della League A e come capita spesso, a farne le spese sono state le Nazionali più blasonate, spazzate via dall’Ungheria. Mentre l’Inghilterra crolla 4 – 0 contro gli Ungheresi nell’ultima gara disputata, la Germania si riprende qualche punto distruggendo l’Italia per 5 – 2 ma il primato per ora rimane dell’Ungheria: un vero colpaccio.

Olanda Inarrestabile nel Gruppo 4

Ecco l’attacco più forte della League A con il parziale capocannoniere Depay, capace di segnare 3 gol in tre partite, di cui una giocata solo per 18 minuti. L’Olanda è la favorita assoluta per la vittoria della Nations League.

La Norvegia a sorpresa si prepara alla promozione in League A

Partiamo da Haaland, talento norvegese capace di segnare 5 gol in quattro gare, nel Gruppo 4 di League B, dove la Norvegia spazza via tutte le avversarie, Serbia compresa, e vola al primo posto a sorpresa, preparandosi per sfidare le più grandi Nazionali di tutti i tempi per la prossima edizione di questa competizione.

Bosnia Erzegovina al top nel Gruppo 3 di League B

Anche la Bosnia Erzegovina entra fra le migliori e domina il Gruppo 3 della League B, mentre la Finlandia parte bene ma fa un brutto testacoda nelle ultime due gare e il Montenegro rimane con il fiato sul collo della prima a 1 punto di distanza. Tutto si deciderà nelle prossime due gare, determinanti per stabilire la vincitrice di questo gruppo.

La Turchia è la squadra che possiede il miglior reparto offensivo

14 reti in sole 4 gare, fanno della Turchia la squadra con il miglior reparto offensivo delle quattro leghe, Dursun segna 4 gol, Calhanoglu e Dervisoglu ne segnano 2 e la Nazionale Turca vola al primo posto del Gruppo 1 di League C, preparandosi alla promozione in League B.