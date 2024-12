Lecce, Berisha: "Anche con un uomo in meno abbiamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della partita, vinta dalla Lazio al Via del Mare, è intervenuto in conferenza stampa dalla pancia dell'impianto salentino, il centrocampista del Lecce, Medon Berisha: "Oggi usciamo delusi dal campo, siamo stati uniti sempre dal campo e abbiamo fatto una grande partita. Dobbiamo sempre migliorare, come squadra e come singolo. Oggi anche con un uomo in meno abbiamo dimostrato di poter competere e di poterci salvare".