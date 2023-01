Lecce, Colombo: "Un gol che stavo cercando. Immobile? Forse adesso mi conosce"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Colombo ha trovato contro la Lazio il suo primo gol stagionale al Via del Mare. Il giovane attaccante scuola Milan ha deciso il match contro i biancocelesti con una rete di rapina nel secondo tempo. Tutta la gioia del classe 2002 è stata raccontata in un'intervista. Queste le sue dichiarazioni riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "È un gol che stavo cercando, per sfatare questo tabù, avevo segnato solo in trasferta. Era una partita così importante per noi. Dovevo iniziare a fare i gol brutti, questo significa che ci ho lavorato, il mister Baroni me lo chiede e mi aiuta tanto a migliorare, mi sta entrando sempre di più in testa".

Intanto mercoledì si è confrontato con Immobile. Ci ha parlato?

"No, solo un saluto veloce, il cinque a inizio partita. Non credo mi conosca».

Ora forse la conosce di più...

"Forse sì".