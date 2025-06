Lecce, il pres. Sticchi Damiani polemico dopo la Lazio: "Referto inventato da Fabbri"

Lunga conferenza stampa di fine stagione per il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani. Tra i tanti temi toccati, il patron giallorosso è tornato a parlare dell'ultima gara vinta contro la Lazio. In particolare ha attaccato duramente la direzione dell'arbitro Fabbri. Di seguito le sue parole.

"Abbiamo subito una espulsione per doppio giallo inaccettabile, in più un episodio da rigore cancellato: sono episodi che avrebbero anche potuto decretare la nostra retrocessione. In occasione dell'ultima partita il Lecce è stato incomprensibilmente multato. Abbiamo fatto comunicazione scritta ai vertici arbitrali per via di questi episodi e per il trattamento ricevuto da parte del direttore di gara che era molto, molto, molto nervoso e molto, molto, molto maleducato. Lo sfogo è stato un referto completamente falso. Chiederò che questo signore (Fabbri, ndr) non venga più ad arbitrare il Lecce. Mi ha trattato con maleducazione".

"Sono andato a salutarlo a fine partita, era a colloquio con Mencucci (l'ad, ndr) che si stava scusando per aver usato espressioni irriguardose a fine primo tempo. E lì l'arbitro è stato maleducato nei miei confronti, senza motivo. Non mi aspettavo che dopo tanta maleducazione avesse tanta sfacciataggine... Mi diceva: 'Ehi Sticchi, questo è uno spogliatoio mio, fuori di qui'. In tante presenze non mi era mai capitato un arbitro che si era posto così. Lui l'ha voluta personalizzare ed io lo dico senza problemi. Tutte le volte in cui ho sbagliato ho chiesto scusa, ma questa volta lui ha dovrebbe chiedere scusa a me. Lo dico perché spero che non ci venga più mandato, perché non sarebbe tranquillo nell'arbitrare il Lecce in futuro. Ci ha cacciati dagli spogliatoi, credo abbia anche resitutito le maglie donate a fine partita".

