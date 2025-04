Lecce, nessuna multa per la maglia del lutto: ha vinto il rispetto

TUTTOmercatoWEB.com

Contro l’Atalanta, il Lecce ha scelto di scendere in campo con una maglia bianca priva di stemmi e colori, con la scritta “Nessun valore, nessun colore”, in segno di lutto per la scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita. Un gesto forte, accompagnato da applausi di tutto il Gewiss Stadium e dall'omaggio della Dea.

Di solito, quando non si seguono le norme imposte dal regolamento dalla Serie A, un atto del genere potrebbe portare a una multa salata, ma non in questo caso: l’arbitro La Penna non ha avuto esitazioni nel permettere al Lecce di osservare il minuto di silenzio di fronte alla propria panchina, abbracciando tutti i membri dello staff, e non ha segnalato nel referto l’utilizzo della maglia non ufficiale.

Come spiega il Corriere dello Sport, anche il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, non dovrebbe intervenire con sanzioni e dalla procura Figc per ora non arrivano segnali. Anche perché il regolamento è dalla parte del Lecce: l’articolo 72, comma 5 delle Noif vieta scritte politiche o religiose, ma non quanto fatto dai salentini. Così la vicenda si avvia verso una chiusura nel segno della sensibilità.

