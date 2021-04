Ledesma torna in biancoceleste! L'argentino è un nuovo giocatore della Lazio Calcio a 8 - FOTO

Cristian Ledesma torna a vestire la maglia della Lazio, quella della squadra di calcio a 8. L'annuncio è arrivato via Instagram qualche minuto fa: "Cristian Ledesma è un nuovo giocatore della S.S.Lazio calcio a 8! I Presidenti Liguori e Buttaroni hanno trasformato il sogno in realtà e alla ripresa del campionato la S.S. Lazio calcio a 8 avrà in campo il talento argentino naturalizzato italiano che ogni tifoso laziale conosce bene". La presentazione ufficiale è stata fissata a venerdì 30 aprile alle 17.30 presso il Circolo Canottieri Lazio.

