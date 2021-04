PRIMAVERA - Fiorentina - Lazio, Raul Moro punta l'obiettivo: "Vogliamo la coppa" - FOTO

Il 'Tardini' di Parma ospiterà la finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Lazio. Il fischio d'inizio è fissato a domani, mercoledì 28 aprile, alle 18. In attesa di quella che sembra essere la partita più importante della stagione per la squadra di Menichini, è arrivato il messaggio di carica di Raul Moro. Lo spagnolo ha scritto su Instagram: "Domani ci crederemo e lotteremo per questa maglia. Vogliamo la coppa. Forza Lazio!".

