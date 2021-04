Lazio - Milan, Correa esulta a ritmo di cumbia argentina: arriva il commento di Veron - VIDEO

Quella di ieri è stata una serata super per Joaquin Correa, indubbiamente il migliore in campo tra i calciatori della Lazio. E a distanza di ventiquattro ore dal fischio d'inizio, non può dirsi ancora concluso il momento dei festeggiamenti. Il Tucu ha condiviso su Instagram il video dell'esultanza dopo il gol siglato al Milan: l'argentino imita uno dai maggiori esponenti della cumbia argentina, chiamandolo anche in causa con un tag, Pablo Lescano. Puntuale il commento del suo connazionale ed ex biancoceleste, Juan Sebastian Veron. L'ex Estudiantes risponde menzionando un altro Pablo. Si tratta di Luguercio, ex calciatore argentino. Infine, un consiglio: "Meglio se suoni la viola, Joaquin".

