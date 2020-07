Leeds, dopo 16 anni Bielsa riporta il club in Premier League

Con due turni di anticipo il Leeds ottiene la matematica promozione in Premier League. Grazie alla sconfitta per 2-1 del West Bromwich contro l'Huddersfield, la squadra allenata da Marcelo Bielsa ha ufficialmente vinto il campionato di Championship, tagliando l'ambito traguardo a lungo inseguito. Erano infatti ben 16 anni che il club, che nella sua storia vanta anche tre titoli di campione d'Inghilterra, non giocava un campionato nella massima serie.