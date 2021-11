Lega Nazionale Dilettanti: Giancarlo Abete nominato commissario

La Lega Nazionale Dilettanti è stata commissariata. Così ha deciso il Consiglio federale della Federcalcio dopo le dimissioni del presidente Cosimo Sibilia. Giancarlo Abete, ex presidente della Figc è stato quindi nominato commissario per un periodo non superiore a sei mesi. La decisione è stata presa in seguito al parere del Collegio di Garanzia dello sport che era stato richiesto dalla Federcalcio.

