Di Marzio: "Immobile contropiedista con mentalità europea, deve giocare!"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio ha parlato, tra gli altri temi, delle critiche ricevute da Ciro Immobile in nazionale. L'allenatore ha spiegato in questo modo il suo punto di vista: "Se Immobile è un problema? Non sono d'accordo. Fa una valanga di gol in campionato, per me è un contropiedista, di mentalità europea, che deve giocare. In questo momento in Italia chi è un attaccante che può giocare titolare in Nazionale? Non ne vedo. Chi ha più pensieri tra Sarri e Allegri? Allegri, anche se ha ritrovato Morata con un grande gol nelle qualificazioni".

