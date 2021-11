Juventus, Dybala salta il Brasile: è rebus per il match con la Lazio

Paulo Dybala salterà la sfida di questa notte in programma alle ore 00.30 contro il Brasile. L'argentino, come anticipato, è out per un'infiammazione al muscolo soleo della gamba sinistra, che l'ha costretto a uscire dal campo prima del fischio finale del match contro l'Uruguay. C'è preoccupazione in casa Juventus, anche perché sabato è in programma la partita contro la Lazio. La "Joya" farà ritorno in Italia nella notte di mercoledì, riporta Sky Sport. Solamente una volta approdato a Torino, si sottoporrà ad ulteriori controlli che daranno come risultato una diagnosi precisa sull'infortunio e tempi di recupero.

Lazio, Immobile tra i calciatori più preziosi secondo Transfermarkt - FOTO

Lazio, Ballotta: “Sarri? Si vedono i primi risultati. E sullo scudetto…”

TORNA ALLA HOMEPAGE