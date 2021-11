Lazio, Ballotta: “Sarri? Si vedono i primi risultati. E sullo scudetto…”

L’ex portiere della Lazio Marco Ballotta è intervenuto ai microfoni di “1 Football Club”, trasmissione in onda su 1 Station Radio. Tra i tanti argomenti trattati ha espresso il suo parere sul tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Ecco le sue parole: “Il giudizio su Sarri è influenzato da quello che ha fatto al Napoli, ma lui è stato anche al Chelsea ed alla Juve. Il suo gioco non è di facile assimilazione, bisogna trovare dei compromessi. Nella capitale, da qualche settimana, si stanno vedendo i primi risultati, con i calciatori che iniziano a capire le richieste del mister”

SCUDETTO – “I giochi non sono ancora fatti, ma, per ora, Napoli, Milan ed Inter sembrano irraggiungibili. Secondo me l’Atalanta può agganciare le squadre sopracitate, mentre per la Juve mi sembra plausibile solo un posto tra le prime quattro”

