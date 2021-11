RIVIVI DIRETTA - "Fratelli Tutti", Lotito e Immobile in Vaticano: presente anche Tardelli - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 13.10 - Dopo lo spazio dedicato alle domande dei giornalisti, si conclude l'evento.

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 - Piccola sottolineatura ancora del cardinale Ravasi: "Non abbiamo strutture tali e la parte finanziaria. Abbiamo pensato di rivolgerci a una delle istituzioni, la Lazio ha accettato volendo avvolgere tutto l'evento sotto il suo impegno. Anche con una carica che era nello spirito di ciò che il Papa voleva. Una partecipazione sotto questa luce".

AGGIORNAMENTO ORE 12.40 - Tra i presenti, anche il ds Igli Tare (CLICCA QUI per l'intervento completo).

AGGIORNAMENTO ORE 12.35 - Tra le testimonianze, anche quella di Marco Tardelli, allenatore della squadra insieme all'ex Roma Chierico: "Manifestazione bellissima, che però non dev’essere sola. Deve esser accompagnata non solo dal Vaticano ma anche dalla politica italiana. Abbiamo fatto degli allenamenti, speriamo di poter far bene. Il calcio è molto importante per l’educazione dei ragazzi. Non tutti devono diventare dei campioni, questa è la rovina dei giocatori italiani. Non vedremo delle partite esaltati, ma esaltanti per la volontà di dimostrare che il razzismo è una brutta cosa. Cercheremo di farlo, avremo anche un nuovo arbitro che magari avrà un futuro anche in questo ruolo (Immobile, ndr). I calciatori capiscono più degli arbitri cosa accade in campo. È una bellissima iniziativa, proviamo a continuare su questa strada".

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 - Parola dunque a Ciro Immobile, che ha espresso la propria soddisfazione per esser stato scelto dal Papa come rappresentante dell'evento. In occasione della gara, il bomber vestirà i panni dell'arbitro (CLICCA QUI per l'intervento completo).

AGGIORNAMENTO ORE 12.25 - È poi il momento di Mons. Ambarus, che ha spiegato i dettagli del progetto: "Il progetto che abbiamo costruito si chiama “Un calcio all’esclusione”. Chi sono le persone che intendiamo raggiungere? Ragazzi e bambini che vivono in vari disagi abitativi, a Roma ci sono 100 palazzi occupati dove non esiste un minimo di decenza di vita. Sono persone senza residenza, senza documenti, disperati della nostra società. Non soltanto i rom che vivono nelle baracche, ma anche quelli che vivono in mezzo a noi. Solamente l’etnia crea dei muri difficilissimi da abbattere. Coloro che sono isolati, privi di contatto. Desideriamo rivolgerci a noi, prenderli per mano e inserire bambini e ragazzi nella rete parrocchiale, dove ci sono centri sportivi, l’oratorio".

AGGIORNAMENTO ORE 12.20 - Presente anche Claudio Lotito. Il presidente della Lazio si è espresso sull'argomento (CLICCA QUI per l'intervento completo).

AGGIORNAMENTO ORE 12.10 - A prendere la parola è il cardinale Gianfranco Ravasi: “Fin dalle origini lo sport rappresenta un aspetto antropologico fondamentale, il gioco. Il gioco ha il grande valore di essere di sua natura inutile, libero, creativo. Per questo si è intrecciato con la cultura. Nella cultura dell’antica Grecia, lo sport era intimamente connesso con il culto. In questa luce dobbiamo aggiungere che uno dei grandi linguaggi della comunicazione è proprio lo sport. Pensiamo al calcio, ma anche alle altre discipline. Vi mostro la maglia dei “Fratelli tutti”, verrà consegnata al Papa".

Oggi martedì 16 novembre, alle ore 12.00, nella Sala San Pio X (Via della Conciliazione, 5) si terrà la presentazione dell’amichevole "Fratelli tutti". Si tratta di un evento, in programma domenica 21 novembre alle ore 14.30 presso il Training Center della Lazio a Formello, che vede protagoniste la rappresentativa della World Rom Organization e la "Squadra del Papa". Scopo della partita è raccogliere fondi per sostenere il progetto "Un calcio all'esclusione", che favorisce l'inclusione dei Rom e delle persone più fragili. Nel corso della mattinata interverranno, tra gli altri, il cardinale Ravasi, monsignor Ambarus, il presidente della Lazio Lotito e il capitano Ciro Immobile.

