"Fratelli Tutti", Tare: "Rappresento un paese che ha vissuto tante difficoltà" - VIDEO

Dopo Lotito e Immobile, anche Igli Tare ha preso la parola nel corso della presentazione dell'amichevole "Fratelli Tutti" nella Sala Pio X. Di seguito le dichiarazioni del ds biancoceleste: "Per noi un grande onore far parte di questa iniziativa. Siamo sempre in prima linea per lottare per la gente che ha poche possibilità. Mi ritengo un buon ambasciatore, rappresento un paese che ha vissuto tante difficoltà, tante problematiche soprattutto nell’essere accettati in questa realtà. Quando il presidente ci ha comunicato il fatto di far parte di quest’iniziativa, siamo stati tutti molto entusiasti. Attraverso queste iniziative possiamo dare tanto al mondo intero"