Stadio della Roma, Vitek chiede 291 milioni al Comune

RASSEGNA STAMPA - Il progetto dello stadio di Tor di Valle tramonta tra i ricorsi. Dopo l’annullamento da parte del Campidoglio, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Eurnova e la Cpi di Radovan Vitek ritengono di aver ingiustamente perso fino a 291 milioni di euro e ora chiedono al Comune il risarcimento danni. La partita si basa su una serie di vizi che renderebbero nullo l’atto con cui è stata innestata la retromarcia su Tor di Valle dopo l’annuncio del club di non voler puntare più sull’area. A riassumere gli ultimi sono i passaggi chiave dei due ricorsi appena depositati al Tar del Lazio.

IL RISCHIO DELLA ROMA - Per quanto riguarda la Roma la società dei Friedkin rischia di essere trascinata in aula dal Campidoglio, per confermare la linea difensiva dell’amministrazione. Il Comune però non può trattare con una società con cui ha cause in corso, quindi la Roma sarebbe costretta così a fondarne una nuova se vuole presentare un nuovo progetto al sindaco Gualtieri.