Juventus, problemi per Dybala: a rischio con la Lazio

Un mezzo sospiro di sollievo per Paulo Dybala. L'argentino aveva avuto un problema al polpaccio durante la sfida contro l'Uruguay. Come riporta ilbianconero.com, il centravanti della Juventus ha riportato un'infiammazione al soleo sinistro: nessuna lesione per lui. Dal ritiro dell'Argentina parlano di forfait con Paulo che non giocherà domani contro il Brasile. Il dubbio si protrae, però. Dopo l'esito degli esami effettuati arrivano però molti dubbi dalle parti di Allegri in vista della partita di sabato, contro la Lazio. Dybala tornerà giovedì a Torino e farà altri esami. Lo staff medico bianconero solo così saprà il da farsi. Sabato è alle porte con Paulo che potrebbe recuperare ed essere convocato o saltare la sfida contro la squadra di Sarri.