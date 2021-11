Lazio, Immobile tra i calciatori più preziosi secondo Transfermarkt - FOTO

Transfermarkt ha stilato la classifica dei calciatori più preziosi. Al decimo e ultimo posto, non per importanza ma per valore di mercato, c’è Ciro Immobile: 38 mln è il suo valore di mercato. Non è il valore del suo cartellino a renderlo prezioso alla Lazio, lo sono le sue ottime prestazioni e il suo essere professionale in campo. Imprescindibile per la squadra e per il mister, è l’uomo dei record che non smette mai di stupire. Al comando della classifica c’è Federico chiesa il cui valore è di 70 mln. Di seguito la classifica completa.

