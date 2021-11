Reina, da portiere a "ghostbuster": ecco lo spot con Iniesta e Villa - VIDEO

Pepe Reina, da portiere a ghostbuster. Lo spagnolo, in compagnia degli amici David Villa e Andres Iniesta, si è lanciato in un video promozionale per l'uscita del nuovo capitolo dei "Ghostbuster - Legacy", saga nata negli anni '80 e che prosegue con il terzo appuntamento al cinema. "C'è qualcosa di strano nel quartiere...", ha scritto l'ex Bayern Monaco su Instagram, dove ha condiviso il video diventato immediatamente virale. Con gli ex compagni di nazionale Reina sembra sentirsi particolarmente bene indossando i panni dell'acchiappafantasmi. Il film, diretto da Jason Reitman, è il sequel di "Ghostbusters - Acchiappafantasmi" del 1984 e "Ghostbuster II - Acchiappafantasmi II" del 1939.

