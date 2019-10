Lega Serie A, cominciata l'assemblea per i diritti tv: c'è anche Lotito

È cominciata da pochi minuti l'assemblea in Lega Serie A a Milano. All'ordine del giorno l'offerta di MediaPro per i diritti tv, con un canale dedicato. L'offerta, che riguarda il triennio 2021/2024, è da 1,150 miliardi di euro annui. Tanti i dirigenti presenti anche Beppe Marotta dell'Inter, Claudio Lotito per la Lazio e Giovanni Carnevali del Sassuolo. Oggi non dovrebbe andare in scena alcuna votazione su Mediapro, visto che servirà altro tempo per valutare il tutto e per chiarire alcuni punti, dalle tempistiche alle garanzie fino alle pubblicità.

