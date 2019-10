Lazio, Immobile a quota 10 gol in stagione: scatta il bonus

È già arrivato al primo giro di boa contrattuale Ciro Immobile, il bomber di Torre Annunziata ha raggiunto uno degli obiettivi stagionali. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la doppietta messa a segno all'Olimpico contro l'Atalanta ha permesso a Ciro di salire a quota 10 gol in stagione - 9 in campionato più uno in Europa League - e quindi di guadagnarsi il primo bonus legato al suo rendimento sotto porta, 110mila euro.il contratto di Immobile prevede ulteriori bonus per i 20, 30 e anche 40 gol: una spinta in più per far bene, come se ci fosse bisogno di motivare il bomber della Lazio.

