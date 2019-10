FORMELLO - Lazio, Luis Alberto sta bene. Berisha ok, Lazzari a riposo

FORMELLO - Allenamento di scarico, fatto. E in gruppo, a far tirare un sospiro di sollievo, c’è anche Luis Alberto, nel finale di sabato frenato da un fastidio muscolare. Lo spagnolo sta bene, partecipa al riscaldamento, poi si stacca insieme ai titolari anti-Atalanta per una corsa defaticante. La seduta tecnica riguarda i calciatori rimasti a riposo e quello impiegati solo parzialmente, come Parolo, Patric, Cataldi e Caicedo. Sul campo, invece, non si vede Marusic. A riposo anche Lazzari, alle prese con un attacco gastrointestinale. Si è fermato durante il riscaldamento di ieri per la nausea e i giramenti di testa.

EUROPA. Da oggi inizierà la preparazione alla trasferta di Glasgow. Lukaku è out dalle opzioni di scelta, non è stato inserito nella lista per l’Europa League. Ok Berisha, aggregato dopo l’affaticamento muscolare rimediato in Nazionale. Le prove tattiche scatteranno tra martedì e mercoledì, la rifinitura verrà svolta a Formello prima della partenza per la Scozia.

Pubblicato il 20/10 alle ore 13:40

CELTIC -LAZIO, LE PAROLE DI LENNON

CLASSIFICA MARCATORI

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE